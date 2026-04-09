来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選について、元同県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で会見し、出馬すると表明した。以下、主な質疑応答―現在の河野県政をどう評価するか「この十数年の県政運営は、非常に安定的で手堅いという印象を持っています。一方で、県民からは「可もなく不可もなく」という声も多く聞きます。政策面では日本一プロジェクト」などがありますが、それ達成されているのか、県民生活にど