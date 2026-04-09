兵庫競馬の佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は９日、園田競馬場で７鞍に騎乗を予定していたが、疾病のため以下の通り乗り替わりとなった。１Ｒエイシンセレナ廣瀬航騎手（５５キロ）２Ｒサクラトップセラー吉村智洋騎手（５７キロ）４Ｒヨシノリッキー塩津璃菜騎手（５１キロ）６Ｒロングセラーアスク小谷哲平騎手（５４キロ）８Ｒナデシコ高畑皓一騎手（５５キ