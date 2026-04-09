大衆演劇の伝統を大切にしつつ現代的な感性や表現を取り入れ、多くの観客を魅了してきた劇団朱雀。2代目座長・早乙女太一率いるこの一座が、2023年5月以来3年ぶりとなる公演「OMIAKASHI」に挑む。二部構成で一部は芝居、二部は舞踊ショーとなる今回の公演には、NHKの大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（25）での活躍も記憶に新しい浜中文一が初参加。さらに劇団朱雀の常連、須賀健太（東京・大阪のみ）と喜矢武豊が今