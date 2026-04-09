壁画画像を結合する敦煌研究院文化財デジタル化保護チームの画像処理担当者、年海麗（ねん・かいれい）さん。（２０２３年４月２５日撮影、蘭州＝新華社記者／陳斌）【新華社蘭州4月9日】中国はこのほど、壁画保存基準に関する新たな国際作業部会を発足させた。中国、米国、ロシア、イタリア、フランスなど十数カ国の専門家が共同で研究、策定に参加する。国際標準化機構（ISO）の文化遺産保存技術委員会の下に設置された作業