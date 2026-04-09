【新華社大連4月9日】「皆さん、こんにちは。小野と申します。当店の濃厚な豚骨しょうゆラーメンを味わいにぜひお越しください」。中国遼寧省大連市にある「小野家（おのや）拉麺」の創業者、小野光規さん（49）は、動画投稿アプリ「抖音（ドウイン）」のライブ配信でよどみない中国語を使い、自身の店を紹介した。小野さんは宮城県仙台市の出身。東北大学で中国哲学を専門に研究した。27歳の時には、中国語を学ぶため吉林省に