「おお……、アルファ・ロメオだ！」濃霧に包まれた箱根の試乗会場。視界の悪い中、出口から左折した瞬間、そのクイックなハンドリングに思わず、「おお……、アルファ・ロメオだ！」と声が漏れた。【画像】マイチェンでよりスタイリッシュに！新型『アルファ・ロメオ・トナーレ』と同じアルファ・ロメオの『ジュニア』全37枚これは先日マイナーチェンジを受け日本導入開始された、『アルファ・ロメオ・トナーレ』の話である。さ