動画配信サービスのABEMAは、3月30日週に視聴された「アニメ週間ランキング」を発表した。春アニメが続々と放送を開始した3月30日週。「ABEMA」の週間ランキングでは、4月1日より待望の4th seasonの放送を開始した『ようこそ実力至上主義の教室へ』が変わらない人気を見せ1位を獲得した。【画像】可愛すぎる！人気急上昇中の新キャラ公開された『よう実』場面カット2位は、異色の異世界冒険ファンタジー『最強の職業は勇者で