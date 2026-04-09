8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が9日、都内で行われた期間限定ポップアップ 「2aN Love, Rosy POPUP」オープン記念イベントに出席した。【写真】顎に手を乗せ…華やかな笑顔をみせるIANHearts2Heartsは、2025年2月24日に1stシングル「The Chase」でデビューした。デビューからわずか15日で、韓国の音楽番組で1位を獲得。新人賞では『2025 MAMA AWARDS 女性新人賞』『MMA（Melon Music Awards）