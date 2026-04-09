タレントの島崎和歌子が9日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。自身が司会を務めたTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』（後6：30）の一幕に言及する場面があった。【写真】雨ニモマケズ…パンツ一丁で「ミニマラソン」を激走した小島よしお4日に放送されたTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』。今回も名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」が開催されたが、スタジオのパネラーにマラ