淀屋橋直結！「淀屋橋ステーションワン」1階に、串カツ・焼き鳥・イタリアン・海鮮居酒屋の4店舗が出店。異なるジャンルのお料理＆ドリンクが一緒に楽しめるニュースポットです。料理を取りに行かなくていい＆キャッシュレスオンリーの”進化系フードスポット”「ヨドヤバ」をご紹介します。 進化系フードスポット「ヨドヤバ」がオープン 「ヨドヤバ」を気軽に楽しめるポイント。お席