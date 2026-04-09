１４年ソチ五輪フィギュアスケート女子日本代表で、現在はプロフィギュアスケーターやタレントとして活躍する村上佳菜子が８日に自身のインスタグラムを更新。肩の下まであった髪形からショートに変身するリール動画を投稿し、「かみばっさー！！！あたま、かっるー！！！！」と記した。動画ではクルリとターンした長髪の村上がお辞儀した瞬間にショートヘアに。フォロワーからは、トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが「めっち