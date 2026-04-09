JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」で、5月9日・10日の2日間、参加型イベント『地味過ぎる実績にレッドカーペットを。“大げさ表彰屋さん”』の開催が決定した。【画像】ルクア大阪で表彰される経験…本気の表彰状、演出の様子“すごいこと”じゃなくていい、見過ごされがちな小さな頑張りを、主役として讃え、誰にも褒められない“地味過ぎる実績”を大げさに表彰するイベント。日常の悩みをヒントに新しいサービ