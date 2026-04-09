俳優の吉瀬美智子（51）が、アンニュイな雰囲気漂う最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】吉瀬美智子の水着姿やアンニュイな雰囲気漂う姿これまでInstagramで、仕事現場での一面のみならず、プライベートについても発信してきた吉瀬。2025年7月6日には、夏休みを満喫する水着ショットを披露し、「色気ありあり」「美智子さん セクシー」などと話題になっていた。アンニュイな雰囲気漂う姿を公開2026年4月8日