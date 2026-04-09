ミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズの七松小平太役で知られる俳優の坂垣怜次（３０）がこのほど、都内で、２２日発売の壁掛け＆卓上カレンダーの取材会を行った。今作は「今の自分にしか出せない七変化」をテーマに、衣装やヘアメイクにこだわった意欲作。今の自分にしか出せない多彩な素顔を披露し、完成した作品の仕上がりを「めっちゃかっこいいです。盛れていて、自分ってこんな顔しているんだ…って」と照れながら回答