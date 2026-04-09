藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎八段（37）を挑戦者に迎える第84期名人戦7番勝負第1局は9日午前9時、東京都文京区「ホテル椿山荘東京」で2日目が指し継がれ、39手目の先手・糸谷の封じ手は左桂を活用する桂跳ねだった。封じ手の候補としては左金や左銀の活用、右辺の陣形整備などがある中、最も積極的と言えそうな選択。足が速く、元へは戻れない左桂を前線へ運んだ。さらに糸谷は5筋の飛車を3筋へ旋回。攻勢を