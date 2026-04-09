アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議は仲介国のパキスタンで11日に実施される予定です。アメリカはバンス副大統領が、イランはガリバフ国会議長が参加する見通しです。【映像】米イラン停戦へ 仲介国パキスタンで11日に実施ホワイトハウスのレビット報道官は8日、停戦協議が仲介国のパキスタンで11日に開催されると発表しました。アメリカの代表団はバンス副大統領が率い、ウィトコフ中東担当特使やトランプ大統領の娘の