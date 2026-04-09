器物損壊の疑いで、上越市に住む無職の男（50）が9日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は2月7日午前11時半頃、上越市内の路上で、走行中の車の助手席ドアを足蹴りして傷つけた疑いです。男は道路左側を歩いていて、後ろから走ってきた車が男をよけようと、ゆっくりと脇を通った際に、いきなり蹴ったということです。足蹴りされた車の運転手が110番通報し警察が捜査していました。車は蹴られた付近がへこんで、傷がつい