11日は強風が見込まれるとして、JR東日本秋田支社が列車運行の見通しを発表しました。五能線の東能代－弘前（青森）間で、昼ごろから最終列車まで、運休や遅れが発生する可能性があるということです。バスなどによる代行輸送は行われません。今後の天候によっては列車運行の見通しが変更となる場合があるので、JRは利用する際は最新の情報を確認するよう呼びかけています。