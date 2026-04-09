ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。人付き合いが苦手な独身女子に初めて出来た恋人は既婚者だった…。不倫男の妻からの謎の提案「夫と浮気し続けてくれませんか」から幕を開けた奇妙な不倫ラブサスペンス！【動画】「夫と不倫し続けてほしい」妻から異様な提案…女が夫婦の家で目にしたものとは…！？第2話 不倫は罪…サレ妻の制裁！？サレ妻