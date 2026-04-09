私はアケミ。同居が決まったと上機嫌で実家に来た息子ユウスケは、ずいぶんと身勝手な家事リストを私に突きつけてきました。自分の嘘が成功したと確信し、勝ち誇るユウスケ。しかし隣の部屋から密かに呼んでいた婚約者キョウカさんが現れ、逃げ場のない追及が始まりました。私を情緒不安定な母親、キョウカさんを怠け者に仕立て上げた卑劣な嘘はもう通用しません。私たちは冷徹な瞳で、自業自得の末路を辿るユウスケを見つめました