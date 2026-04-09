10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。第8話どちら様？【編集部コメント】いきなりアポなしで行くかーー？そこまで執拗にアカリさんを追いかける理由は、結婚相手を見ておきたい、