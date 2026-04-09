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熱帯低気圧 a2026年4月9日10時15分発表 気象庁 【画像】台風進路、今後の全国の天気 9日9時の実況種別 熱帯低気圧大きさ -強さ -存在地域 トラック諸島近海中心位置 北緯9度00分 (9.0度)東経152度10分 (152.2度)進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧 1002 hPa中心付近の最大風速