＜マスターズ 事前情報◇8日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の観戦チケットは、スポーツ界でももっとも手に入らない“プラチナチケット”として知られている。かつては購入にウェイティングリストがあり、「100年待ち」とも言われ、正規での購入はほぼ不可能とされてきた。【写真】まさかのクラブ池ポチャ!?必死に救出中現在は、前年登録による抽選方式が行われ、