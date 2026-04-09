2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。飛ばすために特化したスイング軸についてたっぷり教えてくれた。【連続写真】アドレスで上体を右に倒して右足体重で打つ大和田の342ヤードスイング◇◇◇ドライバーショットでは、アッパーブローでボールを捉えることが飛距離アップにつながります。そのために、アドレスの作り方がとても大切です。私は、アドレスで背骨の軸を少し