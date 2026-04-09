呉市で女性が首を絞められ殺害された事件で、逮捕された夫は、殺害後に自らの手首を傷つけたとみられています。広島地検呉支部に身柄を送られたのは、呉市警固屋の無職、角戸好郎容疑者です。警察によると角戸容疑者は、先月、自宅で妻のえり子さんの首を絞めて殺害した疑いです。事件当日、「妻を殺した」と角戸容疑者から通報があり、駆け付けた警察官がえり子さんを発見。その後、死亡が確認されました。警察は、角戸容疑者が妻