日本ゴルフ界の巨星、ジャンボ尾崎死去のニュースは衝撃的だった。隆盛を誇った男子ツアーは低迷期を迎えていると言われるが、新たなスーパースターは出現するのか。四六時中ゴルフ漬けのロマン派ゴルフ作家・篠原嗣典が語る。【写真】ジャンボの全盛期のスイングハイティでオープンに構えてドローを打っていたジャンボ尾崎の愛称で大活躍した尾崎将司が亡くなったニュースが流れたのは、2025年のクリスマスイブでした。亡くなっ