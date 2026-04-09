今週から国内男子でもシーディング開始された、タイトリストの未発表ドライバー『GTS』。既報の通り、『GT4』ユーザーだった幡地隆寛は「430から460になったから」と『GTS2』へスイッチしていた。この意見と真逆だったのが下家秀琉だ。【画像】これが『GTS』の2と3と4を並べて比較した顔ドライバー変更には慎重なタイプでこれまで『GT2』を使用してきたが、今回は『GTS4』にスイッチした。 「大きくなったので使います。前は2