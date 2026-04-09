りそなグループB1長崎ヴェルカは8日、ホームで昨シーズンの中地区王者三遠ネオフェニックスと対戦しました。 ヴェルカが勝ち、さらに他の試合の結果次第で、初のチャンピオンシップ出場が決まる一戦。 試合は点の取り合いとなり、前半は55対53とヴェルカがリードします。 後半も一進一退となりますが、三遠に高確率でスリーポイントを決められ、97対103で競り負けました。 チャンピオンシッ