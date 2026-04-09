＜マスターズ 事前情報◇8日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典とも呼ばれる海外メジャー「マスターズ」がいよいよ開幕を迎える。2011年、13年と2度の出場経験を持つ藤田寛之が、今年からテレビ解説を務める。大会の展望と松山英樹のマスターズ2勝目へのカギを語った。【現地写真】松山英樹は爆笑片岡尚之の”クラブが池ポチャ”の瞬間をとらえた！優勝候補として名前を挙げたのは、