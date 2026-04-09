三重県四日市市で9日、最上階に露天風呂やサウナを備えたホテルが入る新たな商業ビルの起工式が行われました。近鉄四日市駅から徒歩3分の建設予定地で起工式が行われた「四日市三交ビルANNEX」。地上13階建てで、1階には店舗、2階から上にはホテルが入ります。ホテルの最上階には露天風呂やサウナが設けられる予定で、四日市市内の眺望を楽しむことができるといいます。外観には、四日市市の木であるクスノキをモチー