阪神高速3号神戸線は車両火災の影響で一部が通行止めとなっています。 警察によりますと、午前11時半前に「故障で煙が出ています」と110番通報がありました。火は正午前に消し止められたということです。 阪神高速の情報では、神戸線西行きは摩耶から生田川までが通行止めになっています。あわせて摩耶の入口が閉鎖されているということです。 また東行きは、摩耶付近を先頭に７キロ渋滞しています。（午後0時15分の情報）