木材などに文字を彫り込む芸術作品“刻字”の作品展が新潟市で始まりました。 新潟市中央区のNSTギャラリーで始まった『薄田東仙とその一門による刻字展』。 刻字とは文字を木材などに写して彫る書道作品で、色や金箔を施し、立体感を表現します。 会場には、新潟市東区の刻字作家・薄田東仙さんとその門下生が制作した作品約80点が並んでいます。 【氏田陽菜アナウンサー】 「会場でひときわ目を引くのがこちらの