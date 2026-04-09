テレビアニメ『霧尾ファンクラブ』（毎週木曜深0：26／9日は深1：58）の第2話「あの日見た君の涙」が、きょう9日にMBS／TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて放送される。これに先立ち、あらすじと先行カットが公開された。第2話に登場する教師役は杉田智和が務める。【画像】顔やばい（笑）『霧尾ファンクラブ』第2話場面カット本作は、2022年から24年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載された、地