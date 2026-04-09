小学6年の男子児童が行方不明となっている京都府南丹市の小学校で、防犯カメラの増設が決まりました。 南丹市立園部小学校では、4月9日に入学式が行われ、教員や警察官らが見守るなか、新入生らが登校しました。 （新入生の保護者）「不安ですね。こわいので、防犯ブザーとか対応できることを考えていこうと思います」 小学6年の安達結希さん（11）は3月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最