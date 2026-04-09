千葉の小林慶行監督（48）が9日、オンラインで取材に応じた。J1百年構想リーグは折り返しの9節を終えて、東地区で2勝7敗（PK戦負け2試合を含む）の勝ち点8の最下位。17年ぶりにJ1復帰した今季のホームゲームの観衆は第1、2節こそ満員1万6000人超を集めたが、その後は減少傾向にある。3―2で打ち勝った前節4日の東京V戦は今季最少の1万3024人だった。指揮官は「結果が出ないから現状になっている。自分の責任」と強調。J1では