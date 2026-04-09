4児の母でモデルの東原亜希（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。長女が双子の次女、三女と留守番中に手作りしたパンを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「たぬきち先輩。。。」「凄すぎる」長女が留守番中に双子の妹たちと手作りしたパン投稿では、長女に双子の妹たちとの留守番を任せたところ、「下の子を従えて初めてパンを作ったと送られてきた写真」と、初めてパン作りに挑戦したことを報告されたという。写真には