【ワシントン＝池田慶太】イランは８日、米国と２週間の停戦合意後も、イスラエルがレバノンの親イラン勢力ヒズボラに対する攻撃を継続したことは「合意違反」だとして、ホルムズ海峡の「再封鎖」を表明した。米国は、レバノンへの攻撃は合意の対象外だとしており、主張の食い違いが浮き彫りになっている。停戦合意は、７日、トランプ米大統領がホルムズ海峡の開放を条件に、イランへの攻撃を２週間停止すると表明し、イランが