メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が二刀流で出場。打者では日本選手の連続出塁記録に並び、投手でも好投を見せました。ブルージェイズ戦に1番投手兼指名打者で出場した大谷選手は、第1打席でフォアボールを選びます。これで出塁の連続記録を43試合とし、イチローさんの日本選手最長記録に並びました。投手としては初回からピンチを招き、岡本和真選手を迎えます。2人の公式戦初対決。大谷選手が追い込むと、最後は今シー