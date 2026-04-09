ハピネット・メディアマーケティングは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダが製作を手がけた密室パニックスリラー『おさるのベン』のブルーレイ＋DVDセットを2026年6月24日に発売する。価格は5,390円で、同日にレンタルDVDもリリースとなる。『おさるのベン』ブルーレイ＋DVDセットが2026年6月24日に発売『おさるのベン』は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のウォルター・ハ