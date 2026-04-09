【モデルプレス＝2026/04/09】SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）のフジテレビ系ドキュメント番組「GPP Fly〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜」（深夜25時〜）の最終回が4月8日に放送された。【写真】SM初の日本人グループ、過去に朝ドラ出演していたメンバー◆GPPメンバー、過去に朝ドラ出演していた最終回となった今回は、MCのベッキーに加え、ゲストに俳優の笠松将、そしてGP