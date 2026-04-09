■これまでのあらすじ夫のスーツからイヤリングが落ちてきた。しかし夫は飲み屋で拾ったものだと言い訳する。さらには家族口座から10万円が引き出されていた。夫は接待費の立て替えなので経費で戻ると言うが、後日、「本当は使っちゃったんだよね〜」と言い出して…。家族口座から引き出された10万円は、接待費の立て替えなどではありませんでした。夫がプライベートで使ったものだと告白したのです。どうして夫は嘘をつくのでしょ