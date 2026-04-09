スリランカにルーツをもつイギリス人ラッパーのM.I.A.が、7枚目のスタジオアルバム『M.I.7』を４月17日にリリースすることを発表した。自身のレーベル”OHMNIMUSIC”から、初めて本人が全てを主導する形でリリースする。アルバムは、7つの場所で7日間で書き下ろされた7曲が収録され、アメリカのゴスペルグループのサンデー・サーヴィスも参加。アルバムのリリースの公表と同時に、パワフルなニューシングル「Everything」も解禁さ