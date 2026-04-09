Rama Panteraが、今年3月にリリースしたEP『SHARNGA : Before the Arrow Flies』収録曲「赤ペン」のミュージックビデオを公開した。本楽曲はDJ Mitsu the Beatsがプロデュースを手がけ、POP YOURS 2026のNEW COMER SHOT LIVEでも披露され、話題を集めている一曲。MVのディレクションはRyoji Kamiyamaが担当。Rama Panteraの地元である埼玉県三郷と、渋谷・円山町を舞台に、22歳になったばかりの彼の現在地を切り取る。等身大で紡が