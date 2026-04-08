バッド・バニーによるアジア初パフォーマンスとして、3月7日（土）千葉JPFドームにて開催された「Spotify Presents Billions Club Live with Bad Bunny」。同公演の模様を収録したコンサートフィルム「Spotify Presents: Billions Club Live with Bad Bunny」が、本日4月8日（水）23時よりSpotifyにて独占公開される。会場にはSpotifyのトップファン約2,300名が集結し、歴史的なステージに熱狂した。ライブでは、Spotifyで10億回再