笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。4月4日（土）の放送は、先週に引き続き株式会社dTosh 代表取締役の平尾俊貴（ひらお・としき）さんが登場。AIエージェントとフィジカルAIの活用について話を伺いました。（左から）平尾俊