東京午前は円売りがやや優勢。原油相場の高止まりが警戒されるなか、日本の財政赤字や貿易赤字の拡大見通しからドル円は１５８．９５円付近まで強含んだ。パキスタンの仲介によりイランと米国は一時停戦で合意したが、ホルムズ海峡の航行が正常化しても、大幅に減少した世界の石油在庫が回復するには長期間が必要となる見通しで、原油高が短期間で解消される可能性は乏しい。また、停戦合意を巡る主張の食い違いが露呈するなか、