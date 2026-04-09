９日前引けの日経平均株価は前営業日比３１１円２４銭安の５万５９９７円１８銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億９９万株、売買代金概算は４兆３５７億円。値上がり銘柄数は３９４、対して値下がり銘柄数は１１４０、変わらずは４３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は先物主導で全般軟調な展開だった。米イラン停戦合意を受けて前日の米国株市場が大幅高となったものの、これに先立って日本株は前日急