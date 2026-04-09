160.94エンベロープ1%上限（10日間） 160.42ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.3410日移動平均 159.2321日移動平均 159.18一目均衡表・転換線 158.74現値 158.46一目均衡表・基準線 158.04ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.75エンベロープ1%下限（10日間） 156.81100日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.55一目均衡表・雲（下限） 153.1