Xは2026年1月に大手音楽出版社と全米音楽出版社協会(MPA)に対し、「Xに業界全体のライセンス契約を強制するために『DMCAの武器化』をしている」と非難して独占禁止法違反の訴えを起こしました。音楽会社側はこの訴えを「根拠のない報復行為」だと主張し、連邦地方裁判所に訴訟を却下するよう申し立てを行いました。Music Publishers Ask Court to Dismiss X's 'Weaponized DMCA' Antitrust Suit * TorrentFreakhttp