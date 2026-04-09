河北町のサクランボ畑で8日、農作業をしていた男性（80）がビニールハウスの骨組みから地面に転落する事故があり、病院に搬送されましたが、死亡しました。8日午後5時30分ごろ、河北町溝延のサクランボ畑で所有するビニールハウスの補修作業をしていた農業・後藤浩一さん（80）が高さ6メートルほどのハウスの骨組みから地面に転落しました。近くで作業をしていた親族が転落に気付き、後藤さんは病院に搬送されま